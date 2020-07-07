НХЛ должна возобновиться 1 августа

Национальная хоккейная лига (НХЛ) и Ассоциация игроков национальной хоккейной лиги (NHLPA) предварительного договорились по плану возобновления сезона.

Как сообщает издание "Спорт-Экспресс", предварительно 13 июля в клубах начнутся тренировочные сборы, 26 июля команды отправятся в города, где начнутся матчи плей-офф, а 1 августа - стартует квалификационный раунд Кубка Стэнли.

Добавим, что регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен 12 марта этого года из-за вспышки коронавируса COVID-19 в мире. Позже было принято решение завершить "регулярку" досрочно. За Кубок Стэнли в этом сезоне поборются 24 клуба, у которых на момент приостановки чемпионата был наибольший процент побед.

Отметим, что в России плей-офф Кубка Гагарина в этом году доигрывать не стали и на днях объявили победителя и призёров чемпионата.