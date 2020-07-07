12 Октября 2020
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Происшествия Свердловская область
наручники руки задержание (2019) | Фото:Pixabay

Суд отправил в колонию жительницу Екатеринбурга, устроившую смертельное ДТП на каршеринговом авто

Суд вынес приговор жительнице Екатеринбурга, которая совершила ДТП на каршеринговом автомобиле. В аварии погиб молодой человек, а еще одна пассажирка получила тяжелые травмы.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось в одну из ночей июля 2019 года: пьяная девушка села за руль каршерингового "Хендэ Солярис" и поехала на нем по ЕКАД. Кроме нее в машине также находились двое пассажиров.

Превысив скорость, автоледи выскочила на ремонтируемый участок дороги, въезд на который был запрещен. Там она допустила наезд на насыпь земли, удерживающую дорожный знак, после чего врезалась в бетонные блоки.

В результате ДТП молодому человеку, находившемуся на заднем сидении, были причинены серьезные травмы. Через 2,5 недели он умер в больнице. А девушка, ехавшая на переднем пассажирском сидении, получила травмы ребер, живота и позвоночника, причинившие тяжкий вред ее здоровью.

Суд назначил виновнице страшной аварии семь лет лишения свободы в колонии-поселении. Также она на два года лишена права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

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Суд отправил в колонию жительницу Екатеринбурга, устроившую смертельное ДТП на каршеринговом авто

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Теги: ДТП, каршеринг, суд, Екатеринбург



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