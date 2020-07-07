12 Октября 2020
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Олег Сиротин, Вадим Шумков, Александр Калинин (2020) | Фото: Facebook страница Олега Сиротина

Курганский губернатор продемонстрировал атлетический торс во время отдыха на озере Тургояк

Курганский губернатор Вадим Шумков в минувшие выходные устроил себе выходной и появился на фотографии в соцсети Facebook, которую опубликовал президент Национального парка спорта и туризма "Тургояк" Олег Сиротин.

На снимке Шумков и Сиротин запечатлены в компании президента организации "Опора России" Александра Калинина. Фото опубликовано 6 июля этого года. Губернатор Курганской области на этом снимке продемонстрировал свой атлетический торс. Мужчины стоят в купальных шортах на фоне озера Тургояк. Фотография подписана Сиротиным: "Озеро Тургояк. Перед заплывом".

Стоит отметить, что курганский губернатор очень редко выкладывает фото в свои соцсети и появляется на других снимках во время своего отдыха. Жители Курганской области знают, что глава региона очень редко отдыхает - каждый выходной в своем Instagram Шумков выкладывает фото с объездов Кургана, во время которых инспектирует объекты дорожного ремонта и благоустройства. Очевидно, в этот раз губернатор решил отдохнуть и позволил себе съездить на курорт на один день.

Олег Сиротин, Вадим Шумков, Александр Калинин(2020)|Фото: Facebook страница Олега Сиротина

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Курганский губернатор продемонстрировал атлетический торс во время отдыха на озере Тургояк

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Теги: Вадим Шумков, торс, фигура, губернатор, Тургояк, отдых



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