Курганский губернатор продемонстрировал атлетический торс во время отдыха на озере Тургояк

Курганский губернатор Вадим Шумков в минувшие выходные устроил себе выходной и появился на фотографии в соцсети Facebook, которую опубликовал президент Национального парка спорта и туризма "Тургояк" Олег Сиротин.

На снимке Шумков и Сиротин запечатлены в компании президента организации "Опора России" Александра Калинина. Фото опубликовано 6 июля этого года. Губернатор Курганской области на этом снимке продемонстрировал свой атлетический торс. Мужчины стоят в купальных шортах на фоне озера Тургояк. Фотография подписана Сиротиным: "Озеро Тургояк. Перед заплывом".

Стоит отметить, что курганский губернатор очень редко выкладывает фото в свои соцсети и появляется на других снимках во время своего отдыха. Жители Курганской области знают, что глава региона очень редко отдыхает - каждый выходной в своем Instagram Шумков выкладывает фото с объездов Кургана, во время которых инспектирует объекты дорожного ремонта и благоустройства. Очевидно, в этот раз губернатор решил отдохнуть и позволил себе съездить на курорт на один день.