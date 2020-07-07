12 Октября 2020
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Происшествия Пермский край
Пермь Комсомольский проспект (2019) | Фото: Накануне.RU

В Перми закрыт дом престарелых, где некачественно кормили постояльцев

В результате проверки закрыт приют для престарелых "Надежда", расположенный в доме №4 по Изотовской в Перми, сообщили Накануне.RU в краевой прокуратуре.
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Среди нарушений – помещения, в которых жили постояльцы, не оснащены первичными средствами пожаротушения, здание не оборудовано централизованными сетями канализации, отсутствовали пандусы и поручни, питание и медицинское сопровождение престарелых не соответствовало необходимым требованиям.

Прокурор Мотовилихинского района через суд потребовал прекратить работу приюта. Иск удовлетворён. Оказание услуг прекращено, постояльцы размещены в других аналогичных организациях.

Напомним, в прошлом году разразился громкий скандал, связанный с аналогичным учреждением с таким же названием – "Надежда" – но расположенном в другой части города.

В 2018 г. в частном доме в Индустриальном районе Перми ранее судимая за аналогичное преступление 57-летняя местная жительница и её 36-летний знакомый наняли работников и создали частный приют "Надежда". При этом помещения дома не соответствовали профильным требованиям. За стариками ухаживали, не имея на то лицензии, без обязательного медицинского персонала и специалистов для предоставления психологических, педагогических и бытовых услуг. В момент возбуждения уголовного дела, в ноябре 2018 г., в приюте жили четыре постояльца. 6 февраля 2019 г. по поручению следователя прошла повторная проверка "Надежды", которая и вскрыла нарушения. По её итогам возбуждено второе дело, которое объединено с первым. В приюте во время новой проверки находилось уже 12 человек. Пятеро были отправлены в больницу, семеро – в другие социальные учреждения. После случившегося уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков обратился к властям Прикамья с предложением усилить контроль за деятельностью частных приютов для пожилых людей.

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В Перми закрыт дом престарелых, где некачественно кормили постояльцев

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Теги: Надежда, приют, старики



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