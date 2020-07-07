12 Октября 2020
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Тест-система на коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

В чемпионате Болгарии 19 футболистов заразились коронавирусом из-за лабораторной ошибки

В чемпионате Болгарии 19 футболистов заразились коронавирусом по ходу игры из-за лабораторной ошибки.
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Инцидент произошёл на днях, когда защитник клуба "Царско село" Мартин Кавдански получил ошибочный отрицательный тест на COVID-19 и вышел в стартовом составе на игру с "Черно морем".

Как сообщает championat.com со ссылкой на издание "Sportstar", послематчевое тестирование в "Царско село" выявило три новых случая заражения коронавирусной инфекции, а в "Черно море" по результатам встречи положительный тест на COVID-19 получили ещё 16 игроков.

Позже лаборатория признала ошибку, уточнив, что тест футболиста Кавдански был до матча положительным.

Сегодня в Болгарии выявлено около 5,9 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Отметим, что накануне вспышка COVID-19 произошла и в белорусском футбольном чемпионате, где заразились больше 10 игроков брестского "Динамо".

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В чемпионате Болгарии 19 футболистов заразились коронавирусом из-за лабораторной ошибки

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Теги: футболисты, коронавирус, заражение, лабораторная ошибка



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