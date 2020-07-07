В Челябинской области стартовал конкурс на пост руководителя главного управления молодежной политики

На Южном Урале стартовал конкурс на должность руководителя главного управления молодежной политики региона, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

Конкурс пройдет в два этапа: первый – заочный (по документам) стартует 7 июля 2020 года и продлится до 20 июля, второй – индивидуальное собеседование кандидатов с конкурсной комиссией состоится 24 июля.

Кандидаты на руководящий пост должны иметь высшее образование не ниже уровня специалитета (магистратуры), а также не менее четырех лет стажа государственной гражданской службы или опыт работы на руководящих должностях, с молодежными объединениями, ассоциациями.