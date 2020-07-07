12 Октября 2020
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Общество В России
(2018) | Фото: Накануне.RU

Людей, контактировавших с зараженными COVID-19, будут вычислять с помощью геолокации

Минкомсвязь разработала систему отслеживания находившихся в контакте с больными коронавирусом с применением геолокации и сведений мобильных операторов связи.

Для отслеживания будут взяты номера телефонов инфицированных COVID-19, которые есть у Минздрава.

Специализированные алгоритмы помогут выявить по геолокации других людей, с которыми у зараженных были постоянные контакты в течение последних 14 дней.

Кроме того, система позволяет контролировать соблюдение правил карантина гражданами, которым было вручено соответствующее предписание, отмечает Regnum.

Полученные данные планируется передавать в оперативные штабы российских регионов, а также в Росгвардию, МВД и Минздрав.

Ранее в Минкомсвязи РФ пояснили свою позицию по поводу слежения за коронавирусными больными с помощью их мобильных устройств. Ведомство не видит здесь нарушения прав.

"Методики, используемые Минкосвязью России для отслеживания нарушений условий карантина и изоляции, не нарушают требования закона "О персональных данных". Все данные в созданной по поручению правительства РФ системе обрабатываются строго обезличено и исключительно на территории РФ. Права граждан соблюдаются в полном объеме", - заявляли в министерстве.

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Людей, контактировавших с зараженными COVID-19, будут вычислять с помощью геолокации

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Теги: коронавирус, геолокация, минкомсвязь



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Развитие сюжета:

Ранее 07.07.2020 12:34 Мск Минкомсвязь призвали отменить "одиозную" инициативу отслеживания контактов больных COVID-19

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