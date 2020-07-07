Уральский суд оштрафовал бывшего схиигумена Сергия за фейки о коронавирусе

Во вторник прошло судебное заседание по делу бывшего схиигумена Сергия (Романова), обвиняемого в распространении фейковой информации про коронавирус. Как передает корреспондент Накануне.RU, процесс состоялся в судебном участке №3 Верхнепышминского района Свердловской области.

Напомним, Романову вменялась часть 9 статьи 13.15 КоАП РФ – распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью людей. Священнослужителю, который известен как бывший духовник депутата Госдумы Натальи Поклонской, грозил штраф в размере от 30 до 100 тыс. руб.

Сергий не появился на заседании, его интересы представляла адвокат. По словам защитницы, о том, что против схиигумена возбуждено административное дело, он узнал из средств массовой информации. Также она заявила о фальсификации в материалах - в них говорится, что Романов получил копию административного протокола лично, но, по данным адвоката, это не соответствует действительности. Правозащитница прямо в ходе заседания подала письменную жалобу.

Судя по заявлению, расписка Романова о том, что он получил копию протокола, была подделана. Адвокат потребовала провести почерковедческую экспертизу, но судья отказала.

Защитница настаивала, что никакого административного расследования в отношении схиигумена не проводилось.

"Протокол написан без выяснения каких-либо обстоятельств по делу", - заявила адвокат.

По ее словам, речь Сергия в храме была адресована насельникам и прихожанам, а кто-то из них записал видео и выложил его в Сеть. По данным защитницы, сам схиигумен не собирался снимать свое выступление и распространять его.

В ходе заседания выяснилась еще одна деталь: весной с заявлением провести проверку высказываний Сергия обратился некий гражданин. После этого и было возбуждено административное производство.

Судя по объяснениям схиигумена, зачитанным в суде, выступить с проповедью его "попросил Господь Бог". Сергий признал, что на видео действительно он, но кто выложил запись в интернет, ему неизвестно. Также из объяснений схиигумена следует, что официальной статистике по коронавирусу он не верит, и, по его словам, ни к чему не призывал.

Оказалось для того, чтобы выяснить, кто разместил видео, был направлен запрос в Интерпол для установления IP-адреса, с которого выложили ролик. Однако в ведомстве не стали предоставлять данную информацию, сославшись на юридические тонкости.

Также судья посмотрела то самое видео, из-за которого стали привлекать Сергия. Адвокат рассказала, что выхода в интернет у ее доверителя нет, кто выложил запись - он не знает, своего согласия на размещение не давал. По словам защитницы, в будущем ролик может быть удален из общего доступа. В связи с этим адвокат просила прекратить производство по делу и не привлекать Романова к ответственности.

После этого судья удалилась в совещательную комнату для принятия решения. В итоге Романова признали виновным и назначили административный штраф в размере 90 тысяч рублей. Деньги пойдут в доход государства. Судья уточнила, что данное решение может быть обжаловано.

Напомним, из-за заявлений одиозного схиигумена Екатеринбургская епархия запретила ему проповедовать. Однако Сергий периодически "выходил в эфир", записывая различные видео.

На прошлой неделе епархиальный суд лишил сана одиозного наставника Среднеуральского женского монастыря – он был признан виновным в нарушении священнической присяги. Сам Сергий на суде также не появился.