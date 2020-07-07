Россияне стали чаще покупать одежду в секонд-хендах

Падение реальных доходов россиян на фоне кризиса повысило привлекательность магазинов формата секонд-хенд.

За первое полугодие 2020 года выручка в этом сегменте показала рост в 1,4 раза по сравнению с тем же периодом 2019 года. Профильные ритейлеры рассчитывают на резкий рост продаж к концу текущего года.

Как отмечают эксперты, всплеск интереса россиян к магазинам секонд-хенд - локальный, так как в будущем экономные покупатели переориентируются на магазины фиксированных цен и стоковых коллекций, пишет "Коммерсант".

Отмечается, что если туристы так и не приедут в Россию к концу года, а магазины продолжат работать, то объем фешен-рынка сократится на треть.

Как сообщалось, 63% россиян ожидают ухудшения благосостояния своей семьи в 2020 году. Четверть опрошенных считают, что их финансовое положение не изменится, 6% полагают, что смогут улучшить материальное положение. Это данные исследования РАНХиГС, проведенного 18-21 июня.

В группе, которая говорит об ухудшении своего положения, 36% полагают, что состояние несколько ухудшится, а 27% - существенно ухудшится.

69% респондентов по-прежнему считают, что угроза эпидемии коронавируса для экономки страны значительная.

Половина россиян (52%) полагает, что государство предпринимает недостаточные меры материальной поддержки населения. Интересно, что такой точки зрения придерживаются и получатели выплат и пособий.