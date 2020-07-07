ДТП в Екатеринбурге: большегруз въехал в мотоцикл

В Екатеринбурге в ДТП пострадали два человека.

Как сообщили Накануне.RU в городском ОГИБДД УМВД России, авария произошла 6 июля на улице Городская. Водитель грузовой автомашины "Фотон" при повороте налево столкнулся со встречным мотоциклом "Рейсер", который откинуло на стоящую автомашину "Камри" и далее в кювет.

В результате ДТП пострадали 17-летний водитель и 17-летний пассажир мотоцикла - их госпитализировали.

Напомним, 5 июля в поселке Зеленый бор под Свердловском произошла автоавария, в результате которой парень и девушка 16 лет получили травмы.

16-летний водитель мотовездехода YAMAHA, двигаясь по проселочной дороге, наехал на камень, после чего он и 16-летняя пассажирка упали в кювет. Подростков с различными травмами госпитализировали.