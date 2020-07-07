Эффективность поддержки граждан в период пандемии проверит Счетная палата

Счетная палата России включила в свой план проверок на текущий год анализ эффективности работы госорганов по поддержке россиян в период эпидемии коронавируса.

Так, ведомство проверит выплаты сотрудникам медицинских учреждений, работающих с коронавирусными больными, использование федерального бюджета на покупку аппаратов ИВЛ и другой техники для борьбы с коронавирусом. Также Счетная палата намерена оценить результативность поддержки рынка ипотечных кредитов, сообщает ТАСС.

Как сообщалось, 63% россиян ожидают ухудшения благосостояния своей семьи в 2020 году. Четверть опрошенных считают, что их финансовое положение не изменится, 6% полагают, что смогут улучшить материальное положение. Это данные исследования РАНХиГС, проведенного 18-21 июня.

В группе, которая говорит об ухудшении своего положения, 36% полагают, что состояние несколько ухудшится, а 27% - существенно ухудшится.

69% респондентов по-прежнему считают, что угроза эпидемии коронавируса для экономки страны значительная.

Половина россиян (52%) полагает, что государство предпринимает недостаточные меры материальной поддержки населения. Интересно, что такой точки зрения придерживаются и получатели выплат и пособий.