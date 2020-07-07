12 Октября 2020
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Политика В России
(2004) |

Россия может ответить на новые санкции Великобритании

Великобритания опубликовала список людей и организаций из России, которые попали под новые санкции.

Российские послы оставили за собой право ответа. Послов РФ в Британии больше всего возмутило, что в списке оказались руководители и судья. "В России следствие, прокуратура и суд осуществляют свою деятельность на основе независимости от исполнительной власти и руководствуются исключительно законом", — говорится в комментарии посольства.

Как считают дипломаты, в практической работе органы исполнительной власти не "оглядываются" на "гипотетические санкции" зарубежных властей. Послы оставили за собой право на ответные шаги, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось, введенные Великобританией санкции в отношении россиян носят смехотворный характер, сообщил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

По его словам, после ухода из ЕС страна превратилась в изгоя на задворках Европы. Как отметил Морозов, внесение в список главы СКР Александра Бастрыкина ни к чему не приведет, сообщает телеканал "360".

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Россия может ответить на новые санкции Великобритании

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Теги: санкции, Великобритания



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