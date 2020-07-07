Родители 26 млн российских детей получили июльские выплаты

Родители 26 млн детей в России получили единовременные выплаты в июле - 10 тыс. руб. на каждого ребенка в возрасте до 16 лет.

Как сообщили Накануне.RU в Минтруде, выплаты переведены 99% семей без дополнительных заявлений. Для этого использовались данные родителей, ранее получивших ежемесячные пособия на детей до трех лет и единовременные выплаты на детей от трех до 16 лет.

Как сообщалось, 63% россиян ожидают ухудшения благосостояния своей семьи в 2020 году. Четверть опрошенных считают, что их финансовое положение не изменится, 6% полагают, что смогут улучшить материальное положение. Это данные исследования РАНХиГС, проведенного 18-21 июня. В группе, которая говорит об ухудшении своего положения, 36% полагают, что состояние несколько ухудшится, а 27% - существенно ухудшится. 69% респондентов по-прежнему считают, что угроза эпидемии коронавируса для экономки страны значительная. Половина россиян (52%) полагает, что государство предпринимает недостаточные меры материальной поддержки населения. Интересно, что такой точки зрения придерживаются и получатели выплат и пособий.