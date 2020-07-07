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Петр Верзилов, Марш миллионов, 12 июня (2012) | Фото:Накануне.RU

Против Петра Верзилова завели дело о двойном гражданстве

Против участника арт-группы "Война" Петра Верзилова завели уголовное дело по статье о неуведомлении о двойном гражданстве из-за наличия у него канадского паспорта.

"Только что я узнал, что его вызвали во вторник, 7 июля, на допрос. Он является подозреваемым по делу, возбужденному по статье 330.2. УК РФ („Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства иностранного государства либо вида на жительство“)", — сказал адвокат Верзилова Леонид Соловьев. По его словам, расследование ведет СК, сообщает ТАСС.

Ранее появилось видео с камер наружного наблюдения на подъезде дома, где живет участник Pussy Riot Петр Верзилов. На видео, которое публикует Baza, люди, одетые в форму полиции, заходят в подъезд. У одного из них с собой в руках кувалда. Как сообщалось, неизвестные взломали дверь в квартире Верзилова. По сведением соседей, около 10 человек приходили к нему и ломали дверь в его квартиру. После этого активист перестал выходить на связь.

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Против Петра Верзилова завели дело о двойном гражданстве

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Теги: Верзилов, гражданство



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