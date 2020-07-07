В Госдуме оценили новые антироссийские санкции Великобритании

Введенные Великобританией санкции в отношении россиян носят смехотворный характер, сообщил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

По его словам, после ухода из Евросоюза страна превратилась в изгоя на задворках Европы. Как отметил Морозов, внесение в список главы СКР Александра Бастрыкина ни к чему не приведет, сообщает телеканал "360".

Как сообщалось, Великобритания ввела персональные санкции против ряда россиян.

Ограничительные меры введены против 47 человек. В списке указаны глава Следственного Комитета Александр Бастрыкин, заместитель генерального прокурора Виктор Гринь, замглавы МВД Алексей Аничин, прочие сотрудники ведомств, включая ФСИН.

Всем оказавшимся в списке запретили въезд в Великобританию, а их активы, если они есть в стране, будут заморожены.