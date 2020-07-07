Лукашенко пришел на интервью босиком

Белорусский президент Александр Лукашенко пришел на интервью к журналистам без обуви.

Беседа проходила для фильма "Президентский Пул. Фильм о журналистах, которые работают с Лукашенко". "Уважая труд уборщиц, я босиком хожу!" — сказал Лукашенко перед интервью.

По словам авторов фильма, в этих действиях проявляется открытость Лукашенко, сообщает РБК.

Ранее Лукашенко сообщил, что россияне и украинцы завидуют белорусам. Об этом глава страны сказал, выступая с речью на торжественном собрании, посвященном Дню независимости Белоруссии.

"Главное, мы избежали войн, живем в безопасной, спокойной стране, где каждый, кто имеет малыша, может выйти на улицу в любое время суток и быть спокойным. Нам завидуют люди из других стран: наши братья-россияне, украинцы", — сказал он.