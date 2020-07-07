Хорошие водители станут меньше платить за ОСАГО

Банк России собирается расширить тарифный коридор ОСАГО.

Если это случится, то одни водители будут платить больше, а другие — меньше. Как сообщил зампред Центробанка Владимир Чистюхин, сегодня минимальное значение базовой ставки равняется 2 тыс. 746 руб., а максимальное — 4 тыс. 942 руб.

Как предполагается, первая стоимость опустится до 2 тыс. 471 руб., а вторая поднимется до 5 тыс. 436 руб., сообщает РИА "Новости".

Ранее сообщалось, что банки не поддерживают предложенную ЦБ концепцию страхования рисков при оформлении ипотеки и предлагают ввести в этой сфере госрегулирование страховых тарифов по аналогии с ОСАГО для автомобилистов. Ассоциация банков России (АБР) направила письмо в адрес первых зампредов ЦБ Дмитрия Тулина и Сергея Швецова.