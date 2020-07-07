12 Октября 2020
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Политика В России За рубежом
Александр Бастрыкин (2018) | Фото: Следственный комитет РФ

Бастрыкин попал под санкции Великобритании

Великобритания ввела персональные санкции против ряда россиян.

Ограничительные меры введены против 47 человек. В списке указаны глава Следственного Комитета Александр Бастрыкин, заместитель генпрокурора России Виктор Гринь, заместитель главы МВД Алексей Аничин, прочие сотрудники ведомств, включая ФСИН.

Бывший заместитель начальника СИЗО "Бутырка" Дмитрий Кратов, как считает британская сторона, несет ответственность за неоказание медицинской помощи Сергею Магнитскому и допуск жестокого обращения с задержанным юристом, что стало причиной его гибели.

Всем оказавшимся в списке запретили въезд в Великобританию, а их активы, если они есть в стране, будут заморожены, сообщает телеканал "360".

Ранее в Кремле прокомментировали заявление сенатора США, предложившего ввести ограничительные меры президента РФ Владимира Путина и властей страны за "сговор" с движением "Талибан" (организация, деятельность которой запрещена в России).

Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, "много труднообъяснимого" происходит сейчас в Вашингтоне.

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Бастрыкин попал под санкции Великобритании

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Теги: санкции, Великобритания



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