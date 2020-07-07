В Прикамье в этом году начали строить рекордное количество школ

В Пермском крае началось строительство еще одной школы - уже седьмой с начала года. Такое количество заложенных школ стало рекордным для края - в прошлом году, например, к этой дате начали возводить только две. Учебное заведение в поселке Филипповка примет 220 учеников уже в 2021 году.

Ранее за проект школы в Филипповке взялся недобросовестный застройщик. Сейчас контракт с ним расторгнут, новый подрядчик готовит площадку к стройке. Руководство края рассчитывает, что он уложится в запланированный срок строительства. В отношении объекта осуществляется государственный строительный надзор.

Как отметил глава Пермского края Дмитрий Махонин, сейчас дети Филипповки и соседних деревень обучаются в старом деревянном здании 1907 года постройки. В существующей школе нет раздевалки, спортзала, в столовую ребятам приходиться ходить в соседнее помещение. Строительство современной школы – долгожданное событие для Филипповки. По словам Дмитрия Махонин, строительство социальных объектов должно продолжаться, не смотря на санитарно-эпидемиологическую обстановку.

Площадь трехэтажного здания с подвалом составит 712 квадратных метров. В школе запроектированы учебные кабинеты, мастерские, большой спортзал. Дети будут обучаться в 1 смену.Строительство ведется в рамках государственной программы Пермского края «Образование и молодежная политика». Техническим заказчиком выступает краевое Управление капитального строительства.

В текущем году ввести в эксплуатацию планируется 6 школ на 5 123 учащихся. Объекты располагаются в Перми, Березниках, Пермском, Кочевском, Чайковском районах. Школа в Березниках рассчитана на 1224 места и строится в рамках нацпроекта "Образование", инициированы президентом России Владимиром Путиным. Детских садов в этом году будет сдано 13. В них смогут пойти 2 575 детей. Современные дошкольные учреждения откроются в Перми, Березниках, Пермском муниципальном районе, Чайковском, Юрлинском, Косинском, Очёрском муниципальных округах и Лысьвенском городском округе.

Добавим, что в Прикамье появится и музыкальная школа для одаренных детей - на днях глава края Дмитрий Махонин поручил региональному минстрою ускорить процесс проектирования здания,​ чтобы строительство​ не задерживалось ни на одном этапе и школа была сдана к 2023 году. Новая музыкальная школа позволит развивать таланты одаренных детей и оказывать им профессиональную поддержку. Обучение у лучших педагогов края предоставит детям от 7 до 17 лет возможность освоить не только общеобразовательные предметы и музыкальные дисциплины, но и получить опыт исполнительской и концертной деятельности. Выпускники школы смогут продолжить обучение в ведущих консерваториях, вузах и колледжах страны, впоследствии многие из них смогут составить музыкальную элиту не только Пермского края, но и России.

Еще одна музыкальная школа - в Кизеле, в настоящий момент ремонтируется. В здании проводится реконструкция концертного зала на 250 зрителей (в том числе обновление кресел), замена дверей в классах, а также ремонт кровли, фасада и крыльца. Уже осенью 297 воспитанников пойдут в обновленную школу. Общая стоимость работ составляет порядка 8 млн руб., из них почти 6 млн – средства краевого бюджета.