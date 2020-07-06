11 Октября 2020
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Владимир Мякуш (2018) | Фото: Накануне.RU

Мякуш: После принятия поправок законотворческая работа продолжится

В минувшую пятницу состоялось заседание рабочей группы по подготовке поправок к Конституции. В заседании в режиме ВКС принял участие президент РФ Владимир Путин. На заседании группы было объявлено, что она продолжит работу и приступит к дальнейшему совершенствованию законодательства, его приведения в соответствие с конституционными положениями.

Эта тема обсуждалась и на заседании расширенного Совета руководителей фракций "Единой России". Итоги заседания прокомментировал председатель Законодательного собрания Владимир Мякуш.

"Как отметил глава государства Владимир Путин, принятие поправок к Конституции должно стать действием, действием к воплощению их в жизнь. Необходимо, чтобы граждане реально почувствовали и увидели изменения, которые заложены в новых конституционных положениях. Для этого потребуется значительная работа по изменению не только федерального, но и регионального законодательства. Мы готовы к этой деятельности, в ближайшее время  совместно с губернатором Алексеем Текслером будет создана рабочая группа по приведению в соответствие регионального законодательства", - отметил председатель Законодательного собрания области Владимир Мякуш, слова которого приводит пресс-служба ЗСО.

По словам председателя регионального парламента, будет организовано широкое обсуждение региональных инициатив, чтобы вовлечь законотворческий процесс как можно больше южноуральцев.

"Нам предстоит законотворческая работа по нескольким направлениям: социальная политика, здравоохранение, система публичной власти, предпринимательство и развитие институтов гражданского общества", - добавил он. 

Голосование по поправкам в Конституцию РФ(2020)|Фото: Накануне.RU

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Мякуш: После принятия поправок законотворческая работа продолжится

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Теги: Владимир Мякуш, Конституция



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