Ефремову предъявлено обвинение в окончательной редакции

Актёру Михаилу Ефремову, которому вменяют смерть человека в результате аварии, предъявлено окончательное обвинение, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката служителя муз Эльмана Папашева.

"Сегодня ему предъявили обвинение в окончательной редакции. Скоро будет суд", - сказал Папашев.

Актёру вменяют нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения. Источник в правоохранительных органах также сообщил ТАСС, что расследование находится на завершающей стадии.

В правоохранительных органах уточнили, что по делу проведены все необходимые экспертизы, приобщены все данные видеокамер и показания свидетелей о том, что Ефремов в момент ДТП находился за рулем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а пассажиров в машине не было. Сам автомобиль технически исправен.