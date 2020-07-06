В Вологодской области каждый первоклассник получит подарок по программе губернатора

Сегодня на Вологодчине начали выдавать подарки первокласснику, передает корреспондент Накануне.RU. Получить подарки для будущих школьников их родители могут в детском саду.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Вологодской области, графики выдачи подарков, а также телефоны «горячих линий» размещены на сайтах управлений образования районов и городских округов, в группах управлений и детских садов в социальной сети «ВКонтакте», а также в городских и районных СМИ.

Отметим, что основной этап выдачи пройдет до 15 июля. Те, кто не получит подарок в основной период, смогут забрать его позже в управлении образования по месту жительства.

Региональная программа «В первый раз, в первый класс» реализуется в области второй год. В текущем году приобретено более 16 тысяч наборов первоклассников на сумму 10,8 млн. руб (экономия составила 7,8 млн. рублей).