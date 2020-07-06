Арестована замминистра образования, подозреваемая в казнокрадстве на 40 миллионов

В Москве арестована замминистра науки и высшего образования Марина Лукашевич, которой вменяют хищение 40 млн руб., сообщает "РБК".

Она арестована до 16 августа. Второй фигурант дела, чиновник Россотрудничества Михаил Попов, арестован до этой же даты.

Как сообщало Накануне.RU, по версии следствия, руководитель коммерческой организации, получив бюджетные деньги, заключил ряд договоров с подконтрольными индивидуальными предпринимателями на выполнение работ в интересах Министерства образования РФ, не имея возможности выполнять взятые на себя обязательства в полном объеме. Затем заказчику предоставлены результаты выполненных работ, заведомо не соответствующие условиям договоров. Приемку вел сообщник подозреваемой, занимавший руководящую должность в ведомстве. Министерству был причинен ущерб в размере более 40 млн руб.