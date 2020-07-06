Арестована замминистра образования, подозреваемая в казнокрадстве на 40 миллионов

11 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что такое экспресс-суды по отобранию детей

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Центральный ФО Москва Московская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

Арестована замминистра образования, подозреваемая в казнокрадстве на 40 миллионов

В Москве арестована замминистра науки и высшего образования Марина Лукашевич, которой вменяют хищение 40 млн руб., сообщает "РБК".

Она арестована до 16 августа. Второй фигурант дела, чиновник Россотрудничества Михаил Попов, арестован до этой же даты.

Как сообщало Накануне.RU, по версии следствия, руководитель коммерческой организации, получив бюджетные деньги, заключил ряд договоров с подконтрольными индивидуальными предпринимателями на выполнение работ в интересах Министерства образования РФ, не имея возможности выполнять взятые на себя обязательства в полном объеме. Затем заказчику предоставлены результаты выполненных работ, заведомо не соответствующие условиям договоров. Приемку вел сообщник подозреваемой, занимавший руководящую должность в ведомстве. Министерству был причинен ущерб в размере более 40 млн руб.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Арестована замминистра образования, подозреваемая в казнокрадстве на 40 миллионов

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Марина Лушакевич, задержание, мошенничество, уголовное дело



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 20.07.2020 15:41 Мск Уволена замглавы Минобрнауки Лукашевич, арестованная по делу о хищении

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 04.07.2020 14:35 Мск Замминистра образования, подозреваемая в казнокрадстве на 40 миллионов, не признает вину
Ранее 03.07.2020 19:49 Мск В Москве по подозрению в мошенничестве задержана замминистра образования и науки Марина Лукашевич

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети