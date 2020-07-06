В Перми умер врач, ранее подхвативший коронавирус

В городской клинической больнице № 4 Перми умер сосудистый хирург Алексей Сятчихин. Ранее медик подхватил коронавирус, сообщили Накануне.RU в клинике.

"Сятчихин долго боролся с болезнью, которая в последние месяцы унесла немало жизней людей в белых халатах, ставших сейчас главными бойцами в борьбе с пандемией. Да, он не работал в "ковидном" отделении, а спасал экстренных больных, которым была жизненно необходима срочная операция. Когда счет идёт не на часы, а на минуты, врач не думает о риске. Как ответственный человек, Алексей соблюдал все меры предосторожности, но слишком много было операций, он не щадил себя, был на посту, несмотря на усталость и стресс", - говорится в сообщении коллег медика.

Сятчихин родился в 1967 г. Закончил фельдшерское училище, поступил в Пермский мединститут. В 1997 г. получил диплом врача. Еще учась в вузе, стал работать в должности сначала простого, а потом – старшего медбрата открывшегося в 1990 г. сердечно-сосудистого отделения МСЧ № 4 (ныне – больница № 4"). В год делал 220 – 240 операций. У него остались жена, сын и дочь.