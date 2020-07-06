Росприроднадзор: ущерб экологии от аварии под Норильском - 148 миллиардов

Росприроднадзор подсчитал сумму ущерба от аварии под Норильском, сообщили Накануне.RU в службе.

Сумма ущерба водным объектам из-за загрязнения – 147 млрд руб., почвам –738,6 млн руб. Служба направила "Норильско-Таймырской энергетической компании" ("НТЭК", входит в группу "Норникель") требования о добровольном возмещении ущерба.

Напомним, в результате повреждения целостности резервуара с дизельным топливом 29 мая 21 тыс. кубометров горючего вытекло на прилегающую к норильской ТЭЦ-3 территорию, загрязнены реки, земли и озера. Ущерб составит десятки миллиардов рублей, а на восстановление уйдет не менее десяти лет.