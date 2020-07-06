Замглавы "ВСМПО-Ависма" пообещал уральскому полпреду не сокращать персонал

Зампред совета директоров "ВСМПО-Ависма" Михаил Шелков на встрече с уральским полпредом Николаем Цукановым пообещал не проводить на предприятии массовых сокращений, сообщили Накануне.RU в полпредстве.

Шелков сообщил полпреду, что корпорация не планирует масштабного сокращения работников. В планах компании – выделение дополнительных средств на обучение, повышение квалификации и перепрофилирование производства. Организация развивает продажи в промышленный рынок, ищет новые сегменты для продаж и активно работает по диверсификации продукции. Создание новых мощностей и бизнесов, смежных с производством титана, откроет возможности в переквалификации персонала, позволит создать новые рабочие места и использовать имеющиеся на предприятии ресурсы.

Шелков рассказал о социальной ответственности бизнеса. Акционеры предприятия будут уделять большое внимание социальной составляющей городов Верхняя Салда и Березняки. "ВСМПО-Ависма" не сокращает социальные льготы и гарантии для своих сотрудников и членов их семей и намерена участвовать в развитии города.

Цуканов обратил внимание на то, что необходимо уделять внимание развитию в Верхней Салде городской инфраструктуры. Полпред в августе намерен посетить Верхнюю Салду, чтобы познакомиться с жизнью города и работой предприятия.

Напомним, прежний глава компании Максим Кузюк возглавил "ВСМПО-Ависма" в мае этого года, а уже в июне анонсировал сокращения на предприятии. Впоследствии почти половина сотрудников "ВСМПО-Ависма" перешла на режим неполной занятости, и в ситуацию пришлось вмешиваться уральскому полпреду президента Николаю Цуканову. В начале июля стало известно, что новым генеральным директором корпорации назначен Сергей Степанов.