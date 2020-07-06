На Ямале находящийся под следствием депутат заксобрания собрался на новые выборы

На Ямале документы на участие в предстоящих выборах депутатов заксобрания подал находящийся под следствием депутат Павел Крюков, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Согласно данным окружной избирательной комиссии, Крюков зарегистрирован как самовыдвиженец.

Напомним, Крюкова арестовали в ноябре 2017 г. По версии следствия, он получил взятку в сумме более 1 млн руб. за совершение в интересах коммерческих организаций действий, входящих в его служебные полномочия. Под домашний арест политик вышел в июле 2018 г., а в сентябре того же года суд не стал продлевать меру пресечения. Отметим, что о завершении расследования уголовного дела против Крюкова до сих пор не сообщалось. Членство Крюкова в партии "Единая Россия" приостановила в 2017 г. Позже первый замглавы Ноябрьска Андрей Власов стал новым секретарем местного отделения партии власти. Отметим, не посетивший в 2018 г. ни одного заседания заксобрания Крюков весной 2019 г. опубликовал отчет о своей работе. Общественники требовали отставки депутата, но, как следует из отчета, он вёл приемы избирателей по скайпу и вносил свои предложения в проекты, рассматриваемые комитетом. Наблюдатели отмечают, что Крюков может рассчитывать на переизбрание.