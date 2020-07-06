11 Октября 2020
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Происшествия В бывшем СССР Украина ДНР и ЛНР
(2005) | Фото: artofwar.ru

В ДНР задержан украинский террорист, ранее отданный Украине в рамках обмена

В ДНР по подозрению в совершении терактов задержан уроженец Донецка, переданный Украине в 2017 году в рамках обмена. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.
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29-летний Григорий Синченко впервые был задержан в ДНР по подозрению в подрыве торговых киосков и линии электропередачи в 2016 году. В рамках обмена он был отдан Украине, но нелегально вернулся в ДНР и скрывался по лесополосам. Он заложил самодельное взрывное устройство, повредив опору железнодорожного моста на окраине Донецка 1 января прошлого года.

Также он заминировал опоры ЛЭП в Шахтерске и Иловайске, но взрывные устройства тогда не сработали так, как планировалось.

Одну из видеозаписей теракта по повреждению имущества республиканского оператора связи Синченко выложил в сеть. Злоумышленник был задержан при подготовке убийства сотрудников полиции - он пытался заложить взрывное устройство под автомобиль полицейских.

Интересно, что бандита задержали уже третий раз. В 2019 году он был задержан второй раз, но ему удалось сбежать. Следствие располагает данными, что он получил на Украине 100 тыс. гривен для совершения терактов в ДНР.

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В ДНР задержан украинский террорист, ранее отданный Украине в рамках обмена

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Теги: ДНР, Донецк, Украина, теракт



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