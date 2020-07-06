В ДНР задержан украинский террорист, ранее отданный Украине в рамках обмена

В ДНР по подозрению в совершении терактов задержан уроженец Донецка, переданный Украине в 2017 году в рамках обмена. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

29-летний Григорий Синченко впервые был задержан в ДНР по подозрению в подрыве торговых киосков и линии электропередачи в 2016 году. В рамках обмена он был отдан Украине, но нелегально вернулся в ДНР и скрывался по лесополосам. Он заложил самодельное взрывное устройство, повредив опору железнодорожного моста на окраине Донецка 1 января прошлого года.

Также он заминировал опоры ЛЭП в Шахтерске и Иловайске, но взрывные устройства тогда не сработали так, как планировалось.

Одну из видеозаписей теракта по повреждению имущества республиканского оператора связи Синченко выложил в сеть. Злоумышленник был задержан при подготовке убийства сотрудников полиции - он пытался заложить взрывное устройство под автомобиль полицейских.

Интересно, что бандита задержали уже третий раз. В 2019 году он был задержан второй раз, но ему удалось сбежать. Следствие располагает данными, что он получил на Украине 100 тыс. гривен для совершения терактов в ДНР.