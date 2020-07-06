На Южном Урале создают Центр управления регионом

В Челябинской области создан Центр управления регионом. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно документу, это специализированный комплекс управления, предназначенный для обеспечения деятельности губернатора и правительства при реализации функций мониторинга и координации обработки обращений и сообщений граждан, мониторинга и контроля исполнения управленческих решений.

Министерству информационных технологий региона совместно с экспертно-аналитическим управлением правительства поручено до 30 июля разработать план по созданию центра, а до 15 сентября – регламент функционирования и информационного обеспечения.