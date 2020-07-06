В Тюменской области контактировавшим с "ковидными" больными будут выдавать бесплатные лекарства

В Тюменской области бесплатные лекарства будут выдаваться членам семей пациентов с коронавирусом, а также тем, кто контактировал с заболевшими, сообщили Накануне.RU в региональном оперштабе.

Как пояснила заместитель губернатора Ольга Кузнечевских, члены семей тех, у кого был подтвержден коронавирус, могут оставаться здоровыми, но при этом подвергаться повышенному риску заражения.

"Поэтому оперативным штабом принято решение о дополнительных профилактических мерах, в первую очередь - бесплатном обеспечении необходимыми лекарствами", - пояснила она.

После подтверждения диагноза и выявления контактных лиц врач будет выписывать лекарства для всех членов семьи, проживающих в одном помещении с зараженным.

Также лекарства по выписанным рецептам получат соцработники и волонтеры.