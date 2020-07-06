Переболевший коронавирусом глава Нефтеюганска вышел на работу

Глава Нефтеюганска Сергей Дегтярёв, подхвативший коронавирус, вылечился и вышел на работу, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Я снова на рабочем месте, приступил к исполнению обязанностей. В эту среду проведу очередной прямой эфир на тему коронавируса. Жду ваших вопросов в комментариях под этим постом или в личных сообщениях. Увидимся в моём аккаунте в Instagram 8 июля в 14.00", - написал мэр на своей странице "ВКонтакте".

Напомним, вскоре после него коронавирусом заболел мэр Сургута Вадим Шувалов. Пока он о своём выздоровлении не рассказывал.