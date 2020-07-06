11 Октября 2020
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сертификат, рмк, кэмз (2020) | Фото: пресс-служба РМК

Кыштымский медеэлектролитный завод успешно прошел ресертификацию. Система менеджмента соответствует требованиям международных стандартов

Система менеджмента Кыштымского медеэлектролитного завода (АО «КМЭЗ», город Кыштым, Челябинская область, входит в Группу «Русская медная компания») соответствует требованиям международных стандартов. К такому выводу пришли эксперты немецкого центра по сертификации TÜV NORD по итогам ресертификационного аудита предприятия. Аудит проводился по стандартам ISO 9001:2015 «Системы менеджмента качества», ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента» и новой версии стандарта ISO 45001:2017 «Системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда — Требования и руководство по использованию».

сертификат, рмк, кэмз(2020)|Фото: пресс-служба РМК

В течение нескольких дней аудиторы изучали документацию и производственные процессы на заводе, проводили интервью с руководителями и рядовыми сотрудниками подразделений, сообщили в пресс-службе РМК. По итогам работы специалисты TÜV NORD отметили высокую степень информированности и вовлеченности персонала в решение задач обеспечения качества продукции, экологической и промышленной безопасности, а также непрерывное развитие предприятия.

кмэз, сертификат, производство, цех, медь(2020)|Фото: пресс-служба РМК

Особенностью нынешнего аудита стало то, что впервые область применения международных стандартов была расширена на готовящийся к запуску цех электролиза медной фольги. Новое подразделение прошло проверку на соответствие стандартам в трех областях сертификации и теперь включено в каждый из трех полученных предприятием сертификатов. Сертификаты будут действительны до 2023 года. При этом каждый год их необходимо будет подтверждать в ходе наблюдательных аудитов.

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Кыштымский медеэлектролитный завод успешно прошел ресертификацию. Система менеджмента соответствует требованиям международных стандартов

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Теги: Кыштымский медеэлектролитный завод, РМК, сертификат



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