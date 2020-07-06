Умерла 157-ая жертва пожара в "Хромой лошади", более 10 лет пролежавшая в больнице

В Березниках после 11 лет тяжёлой болезни умерла жертва пожара в клубе "Хромая лошадь". Информацию об этом Накануне.RU подтвердили в краевом минздраве.

Пострадавшая умерла сегодня. О смерти сообщили её родные. У погибшей остались двое детей.

Отметим, в 2017 г. пострадавшую перевели из Перми в Березники. Тогда медики сообщали, что "шансов окончательного выздоровления мало, но надежда на чудо остается всегда". По некоторым данным, пострадавшая надышалась угарным газом и получила тяжёлое токсическое поражение мозга. "За прошедшие после трагедии годы выздоровления не произошло. Мозг тяжело пострадал. Ее в Германии лечили, там поставить на ноги не смогли", - сообщили тогда Накануне.RU в краевом минздраве.

Напомним, пожар в заведении произошел 5 декабря 2009 г., погибли 156 человек, еще 80 получили травмы. Бывший владелец клуба Анатолий Зак был приговорен к 9 годам и 10 месяцам колонии, свою вину он не признал. В сентябре 2018 г. он после восьми лет и восьми месяцев в колонии досрочно освободился и в начале этого года эмигрировал в Лондон, несмотря на долг перед пострадавшими в 158 млн руб.

Ранее Накануне.RU сообщало, что в 2017 г. из тюрьмы вышел бывший арт-директор "Хромой лошади" Олег Феткулов, по амнистии были освобождены исполнительный директор Светлана Ефремова, Сергей Дербенев, возглавлявший пиротехническую компанию, устроившую фейерверк, и пиротехник Игорь Дербенев.