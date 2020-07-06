Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно о возможном вхождении ДНР и ЛНР в состав России.

"Что касается каких-то шагов в сторону России, я информацией на этот счет не располагаю", - цитирует Пескова РБК.

При этом представитель Кремля отметил, что предоставление российского гражданства жителям ДНР и ЛНР принималось исходя из "сугубо гуманитарных соображений".

Пресс-секретарь президента заверил, что Москва продолжит поддерживать жителей Донбасса, поскольку ситуация там по-прежнему существенно не улучшилась.

Ранее бывший премьер-министр ДНР Александр Бородай сделал заявление о скором вхождении Донецкой и Луганской республик в состав России.

В Совете Федерации сообщили, что Россия никогда не рассматривала республики Донбасса "как необходимые ей регионы" и до сегодняшнего дня признает Донецк и Луганск территорией Украины, хотя Украина считает это чужими территориями.