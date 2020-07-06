В Прикамье стартовало открытие детских лагерей

Шесть детских лагерей Пермского края открыли свои двери для школьников. В выходные лагеря "Звездный", "Сосновый бор", "Нечайка", "Новое поколение" и "Благодать" приняли в первую смену 1,7 тыс. детей. Сегодня 260 школьников прибыли в детский лагерь "Салют". Все учреждения предприняли необходимые противоэпидемические меры и исполнили предписания Роспотребнадзора.

"При заезде в лагерь предусмотрен медицинский осмотр и​ термометрия, только после этого ребенок попадает на территорию лагеря, – отмечает заместитель министра социального развития Пермского края Надежда Подъянова. – Сотрудники лагеря перед началом смены сдали анализы на COVID-19, работа организована вахтовым методом. Для отдельных сотрудников, например, на пищеблоке, обязательно предусмотрены средства индивидуальной защиты – маски, перчатки. Разработана четкая маршрутизация ребенка на случай заболевания – за каждым лагерем закреплена медицинская организация, для сотрудников разработана пошаговая инструкция, медики в лагерях прошли дополнительное обучение".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Пермского края, для снижения рисков распространения коронавирусной инфекции было принято решение уменьшить количество детей в отряде вдвое, а количество отрядов увеличить на 50%. Также в этом году родительские дни пройдут в онлайн формате, а каждому ребенку ежедневно будет выделено время для общения с родными. Поддерживать связь с родителями воспитанников будут и вожатые посредством мессенджеров.

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Следующие 11 лагерей будут открыты 8-9 июля и примут порядка 4 тыс. детей. 11 июля откроется еще 12 лагерей. 15-16 июля – 11. Остальные четыре лагеря откроют свои двери до 8 августа. Всего в регионе планируется открытие 55 загородных и санаторно-оздоровительных лагерей. В зависимости от эпидемиологической обстановки график открытия может корректироваться.

Всем детям, планирующим поехать в следующие лагерные смены, необходимо пройти трехдневную медицинскую обсервацию. Для этого родителям или законным представителям необходимо позвонить в поликлинику по месту прикрепления и вызвать врача для прохождения медицинского наблюдения на дому. На третий день врач выдает справку установленного образца, с которой ребенок и приедет в лагерь.

По дополнительным вопросам можно обратиться по телефону "горячей линии": 8-902-47-22-214 с 09:00 до 21:00 ежедневно.