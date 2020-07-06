На подготовку к зиме в Свердловской области потратят 6,5 млрд рублей

Подготовка к отопительному сезону в Свердловской области идет по плану. Об этом заявил министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов.

"Проверки и ремонты инфраструктурных объектов и систем жизнеобеспечения идут организованно, в соответствии с установленными сроками, и к началу сентября, мы уверены, завершатся во всех территориях", - сообщил министр.

По данным органов местного самоуправления, к настоящему моменту к эксплуатации в зимних условиях полностью подготовлено 35% многоквартирных домов (17,2 тыс. ед.), 20% котельных (302 ед.) и 35% тепловых сетей (2,5 тыс. км). В сфере водоснабжения и водоотведения – 33% водозаборов (544), 37% насосных станций (352), 31% водопроводных (3787 км) и 37% канализационных сетей (2618 км).

Готовность электрических сетей по всем видам собственности превышает 91%, трансформаторных подстанций – 93%. Техническая готовность газопроводов находится на уровне 91%. Общие запасы топлива на территориях составляют 41% от задания по углю и свыше 90% по мазуту.

Как напомнил Николай Смирнов, консолидированный бюджет Свердловской области на подготовку к зиме в этом году составляет около 6,5 млрд рублей. Полтора миллиарда из них взял на себя областной бюджет.

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, за счет этих средств к работе в зимних условиях на Среднем Урале планируется подготовить свыше 96 миллионов квадратных метров жилфонда, более 1500 котельных, около 8 тысяч километров тепловых, 12 тысяч водопроводных, 7 тысяч километров канализационных и около 60 тысяч километров электрических сетей.