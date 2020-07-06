На подготовку к зиме в Свердловской области потратят 6,5 млрд рублей

11 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что такое экспресс-суды по отобранию детей

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
котельная, ТеплоРесурс (2019) | Фото:Накануне.RU

На подготовку к зиме в Свердловской области потратят 6,5 млрд рублей

Подготовка к отопительному сезону в Свердловской области идет по плану. Об этом заявил министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов.

"Проверки и ремонты инфраструктурных объектов и систем жизнеобеспечения идут организованно, в соответствии с установленными сроками, и к началу сентября, мы уверены, завершатся во всех территориях", - сообщил министр.

По данным органов местного самоуправления, к настоящему моменту к эксплуатации в зимних условиях полностью подготовлено 35% многоквартирных домов (17,2 тыс. ед.), 20% котельных (302 ед.) и 35% тепловых сетей (2,5 тыс. км). В сфере водоснабжения и водоотведения – 33% водозаборов (544), 37% насосных станций (352), 31% водопроводных (3787 км) и 37% канализационных сетей (2618 км).

гари котельная(2007)|Фото: Накануне.ru

Готовность электрических сетей по всем видам собственности превышает 91%, трансформаторных подстанций – 93%. Техническая готовность газопроводов находится на уровне 91%. Общие запасы топлива на территориях составляют 41% от задания по углю и свыше 90% по мазуту.

Как напомнил Николай Смирнов, консолидированный бюджет Свердловской области на подготовку к зиме в этом году составляет около 6,5 млрд рублей. Полтора миллиарда из них взял на себя областной бюджет.

Николай Смирнов(2017)|Фото: Накануне.RU

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, за счет этих средств к работе в зимних условиях на Среднем Урале планируется подготовить свыше 96 миллионов квадратных метров жилфонда, более 1500 котельных, около 8 тысяч километров тепловых, 12 тысяч водопроводных, 7 тысяч километров канализационных и около 60 тысяч километров электрических сетей.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

На подготовку к зиме в Свердловской области потратят 6,5 млрд рублей

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: зима, бюджет, Свердловская область



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети