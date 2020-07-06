"Ненавижу тебя и твоих выродков": переписку Соколова и Ещенко обнародовали в суде

В Петербурге в суде огласили переписку между аспиранткой Анастасией Ещенко и историком и бывшим доцентом Олегом Соколовым, обвиняемым в ее убийстве.

Выездное заседание Октябрьского районного суда прошло в Санкт-Петербургском городском суде.

Из переписки, которая состоялась незадолго до убийства, следует, что Ещенко оскорбляла ученого и его детей, говорила о своей ненависти к нему, желала смерти, передает "Интерфакс".

В частности, аспирантка писала Соколову: "Чтоб ты сдох", "Ненавижу тебя и твоих выродков", "Ненавижу тебя и все твое уродливое и тупое семейство" и т.п.

Ранее личные вещи Ещенко и Соколова были приобщены к делу как вещественные доказательства. При этом ноутбуки, компьютер и телефоны историк считает свидетельствами в свою пользу.

Обвинение и адвокат родителей погибшей девушки настаивали на ознакомлении с этими вещдоками в закрытом режиме – они заявляли, что материалы содержат личные данные. Защита настаивала на публичном рассмотрении. На прошлом заседании, когда мнение спросили у самого Соколова, у него случилась истерика.