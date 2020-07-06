Миллиардное взыскание по делу Грудинина осталось в силе

Десятый Арбитражный апелляционный суд рассмотрел жалобу Павла Грудинина на решение Арбитражного суда Московской области. Согласно этому решению, директор совхоза им. Ленина должен был выплатить семерым акционерам 1 млрд 66 млн руб.

Как передает корреспондент Накануне.RU, поддержать Павла Грудинина к зданию суда сегодня пришли около трёхсот человек. В числе собравшихся были координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов, депутат Мосгордумы Павел Тарасов, депутат Саратовской облдумы Николай Бондаренко и многие другие известные деятели левого движения.

Заседание затянулось на несколько часов, сторонников Грудинина на него не допускали.

В итоге, как сообщил Сергей Удальцов, стало известно о том, что решение Арбитражного суда Московской области осталось в силе.

"Там же ещё несколько дел рассматривается и через взыскание этого миллиарда будут пытаться перехватить контрольный пакет акций. Во-первых, там ещё есть одна инстанция и, во-вторых, через судебных приставов это всё будет осуществляться. Понятно, что не завтра приставы придут выгонять Грудинина из совхоза. Но тенденции пока негативные. Основная мысль, которая здесь среди собравшихся людей звучала, что если будет уже реальный переход к рейдерскому захвату, то будут съезжаться из разных городов. Местные жители, а их было сегодня много, человек 50-60, а может и больше, сказали: "Приезжайте. мы вас приютим по квартирам, кормить будем". О победе говорить рано, но и окончательного поражения пока нет", - рассказал Накануне.RU координатор "Левого фронта".