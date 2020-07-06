11 Октября 2020
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Общество Свердловская область
Евгений Куйвашев (2020) | Фото: све.рф

Ограничительные меры в Свердловской области продлены еще на неделю

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил ограничительные меры в регионе до 13 июля. Об этом он сообщил на личной странице в Instagram.

По его словам, пока нельзя полностью отказаться от ограничений, поскольку каждый день на Среднем Урале фиксируется более 200 новых случаев заражения.

"Многие уже возобновили свою деятельность, работают предприятия и многие магазины, кафе и рестораны открыты в режиме летних веранд. Это пока максимум возможного", - сообщил губернатор.

Евгений Куйвашев также попросил жителей области продолжать соблюдать необходимые меры безопасности: носить средства индивидуальной защиты и по возможности не посещать большие компании.

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Ограничительные меры в Свердловской области продлены еще на неделю

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Теги: коронавирус, ограничительные меры, Евгений Куйвашев



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