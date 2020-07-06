11 Октября 2020
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Спорт Свердловская область
хк &quot;автомобилист&quot; форма (2013) | Фото: Накануне.RU

Новички "Автомобилиста" разобрали игровые номера

Новые игроки хоккейного клуба "Автомобилист" выбрали номера, под которыми будут выступать в предстоящем сезоне.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургской команды, Сергей Зборовский взял себе номер 2, под которым прошлый сезон играл в "Торпедо". Николай Тимашов сыграет под привычным екатеринбургским болельщикам седьмым номером, а Павел Куликов сменил свой 17-й номер на 47-й.

Никита Сетдиков выбрал 27-й номер, а Кирилл Пилипенко – номер 63. Станислав Бочаров много лет выступает под 71-м номером и на этот раз не стал делать исключений.

Также свои любимые номера выбрали Алексей Макеев – 91, Захар Арзамасцев – 92 и Чэй Геноуэй – 55. А на джерси Александра Щемерова будет нанесен номер 50.

Напомним, ранее "Автомобилист" опубликовал план подготовки к предстоящему сезону. Екатеринбургская команда выйдет из отпуска 14 июля и начнет тренировки.

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Новички "Автомобилиста" разобрали игровые номера

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Теги: Автомобилист, номера, сезон



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