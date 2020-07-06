В Перми застройщика обвиняют в обмане десятков дольщиков на 52 миллиона

Ушло в суд уголовное дело главы компании-застройщика, который "увёл" у десятков пострадавших 52 млн руб., сообщили Накануне.RU в прокуратуре Пермского края.

По версии следствия, злоумышленник в январе 2014 – ноябре 2016 гг. был единственным учредителем и одновременно директором коммерческой организации, возводившей четыре жилых дома домов на улицах Пролетарская, Парусная и Танцорова в Перми. Организация не имела разрешения на строительство, однако её глава, нарушив закон, заключал с потенциальными жильцами предварительные договоры купли-продажи жилых и нежилых помещений. По ним он получал деньги.

В итоге построено только два дома из четырёх, которые всё ещё не введены в эксплуатацию, а возведение остальных так и не начато. 51 пострадавший потеряли 52 млн руб. Уголовное дело направлено в Мотовилихинский районный суд Перми. Арестовано имущество обвиняемого на сумму в 42 млн руб.