11 Октября 2020
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Общество Пермский край
Ключи от квартиры (2017) | Фото: gztslovo.ru

В Перми застройщика обвиняют в обмане десятков дольщиков на 52 миллиона

Ушло в суд уголовное дело главы компании-застройщика, который "увёл" у десятков пострадавших 52 млн руб., сообщили Накануне.RU в прокуратуре Пермского края.
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По версии следствия, злоумышленник в январе 2014 – ноябре 2016 гг. был единственным учредителем и одновременно директором коммерческой организации, возводившей четыре жилых дома домов на улицах Пролетарская, Парусная и Танцорова в Перми. Организация не имела разрешения на строительство, однако её глава, нарушив закон, заключал с потенциальными жильцами предварительные договоры купли-продажи жилых и нежилых помещений. По ним он получал деньги.

В итоге построено только два дома из четырёх, которые всё ещё не введены в эксплуатацию, а возведение остальных так и не начато. 51 пострадавший потеряли 52 млн руб. Уголовное дело направлено в Мотовилихинский районный суд Перми. Арестовано имущество обвиняемого на сумму в 42 млн руб.

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В Перми застройщика обвиняют в обмане десятков дольщиков на 52 миллиона

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Теги: застройщик, жилой дом, уголовное дело



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