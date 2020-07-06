"Справедливороссы" определились с кандидатами на пост губернатора Югры

"Справедливая Россия" на заседании совета регионального отделения партии утвердила кандидатуры на пост губернатора Югры, сообщили Накануне.RU в югорском окружном отделении "СР".

Претендентами на пост главы региона станут председатель совета реготделения партии Михаил Сердюк, а также Николай Кадочкин и Инна Абдурахманова.

Напомним, ранее на внеочередной партийной конференции реготделения ЛДПР единогласно была одобрена кандидатура депутата Госдумы Евгения Маркова.

От КПРФ депутат претендентами могут стать депутат Госдумы Николай Езерский, первый секретарь югорского отделения Алексей Савинцев и помощник депутата Госдумы Жалауддин Абдуразаков.

Кандидатуры партии должны утвердить на федеральном уровне, потом их направят губернатору Тюменской области Александру Моору, который выберет из предложенных кандидатов пять претендентов. Из оставшихся пяти претендентов, президент России Владимир Путин отберет троих и после этого депутаты Югры в сентябре 2020 г. выберут из тройки кандидатов того, кто станет губернатором.

Отметим, что ранее президент России Владимир Путин одобрил выдвижение на пост главы региона действующего главу Наталью Комарову. Позднее ее кандидатуру поддержали в региональном отделении "Единой России".