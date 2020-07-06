"Аэрофлот" надеется восстановить уровень международных перевозок к концу марта 2021 года

Глава авиакомпании "Аэрофлот" Виталий Савельев на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил, что авиаперевозчик в случае получения разрешений на зарубежные полеты может к концу марта 2021 года достичь уровня 2019 года по международным перевозкам.

Президент, в свою очередь, подчеркнул, что сроки открытия зарубежных стран для туристов из РФ предсказать нельзя. "Они между собой пока разобраться не могут", - отметил Путин.

По прогнозам Савельева, к декабрю "Аэрофлот" рассчитывает возобновить внутренние рейсы до уровня 2019 года.

Также перевозчик намерен восстановить позиции по транзиту, добавил глава компании. По его словам, это большой поток - порядка 10 млн человек – и очень выгодный.

В авиакомпании заметили существенный рост перевозок по России. По словам Савельева, в апреле перевозки упали на 95%, загрузка кресел была всего лишь 33%. Но россияне начинают летать, констатировал глава "Аэрофлота", при этом часть из них все-таки стала отказываться от полетов из-за карантинных мер в других регионах.

Кроме того, Савельев пообещал нормальную рассадку в самолетах. "Аэрофлот" договорился с Роспотребнадзором - шахматной рассадки пассажиров в условиях пандемии коронавируса не будет, иначе "Аэрофлоту" не удастся "взлететь", отметил глава авиакомпании. Сейчас компания делает такую рассадку по возможности, если борт загружен менее чем на 50%.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о "тайных" рейсах, которые, якобы, выполняет перевозчик в европейские страны и даже в США.

Глава министерства транспорта Евгений Дитрих заявил, что рейсы из России – это "попутки": российские перевозчики осуществляют вывозные рейсы и имеют возможность на рейсах "туда" вывозить иностранцев – им можно свободно покидать Россию.

В самом "Аэрофлоте" сообщили о грузовых рейсах. Если салон самолета не используется под грузы, в нем могут перевозить пассажиров, но только тех, у кого есть разрешение на въезд в другое государство.Об этом заявил официальный представитель "Аэрофлота" Михаил Демин. Он пояснил, что сейчас "Аэрофлот" развивает грузовую сеть на пассажирских судах по самым востребованным направлениям. По его словам, чтобы вписаться в логистические цепочки, необходимо обеспечить регулярность грузовых рейсов.