Для защиты детей от коронавируса: На детских площадках Нового Уренгоя могут появиться специальные аниматоры

Для снижения риска распространения коронавирусной инфекции среди несовершеннолетних жителей Нового Уренгоя на детских площадках города могут появиться специальные аниматоры. Депутат Александр Сергиенко обсудил идею с руководителем дополнительного штаба по борьбе с коронавирусом, заместителем губернатора ЯНАО Андреем Вороновым.

По его словам, в хорошую погоду на детских площадках довольно многолюдно, при этом не все дети и родители соблюдают необходимые меры безопасности, что может спровоцировать рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.

"Раз мы не можем запретить людям посещать площадки, давайте организуем досуг так, чтобы дети и родители проводили там время максимально безопасно. Аниматоры в игровой форме помогут детям узнать о правилах поведения во время пандемии коронавируса, а волонтеры будут разъяснять взрослым о необходимых мерах личной безопасности", - рассказал депутат.

Замгубернатора отметил, что аниматоров не хватит на все городские площадки, из-за чего их будут ставить только на самые загруженные. В остальном Андрей Воронов заявил, что полностью поддержит идею депутата, если тот возьмет на себя ее воплощение.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства ЯНАО, по просьбе Александра Сергиенко на заседании окружного штаба по противодействию распространения коронавируса также будет рассмотрена возможность организации трудового лета для подростков до снятия режима повышенной готовности. Как руководитель военно-патриотического центра "Вымпел" он готов взять эту работу на себя и организовать процесс с соблюдением всех требований безопасности.

"Мы выступили с этой инициативой – организовать рабочие места для подростков. Средства в бюджете есть. Трудовые отряды работают в основном не в городской черте. Как правило, это тундровые территории, где нет никакой проблемы обеспечить и социальную дистанцию, и все остальные условия, необходимые для безопасности", – подчеркнул он.

Напомним, из-за сложной санэпидситуации в Новом Уренгое губернатор Ямала Дмитрий Артюхов принял решение о создании еще одного оперштаба по противодействию коронавирусу, который будет заниматься стабилизацией ситуации с заболеваемостью COVID-19 в газовой столице. На данный момент в городе зафиксировано более 1,5 тыс. случаев заражения коронавирусом среди жителей и более 800 - на предприятиях в окрестностях города

На 6 июля в городе зафиксировано 47 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, газовая столица продолжает "лидировать" среди ямальских городов..