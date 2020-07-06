11 Октября 2020
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Общество В бывшем СССР Украина
шахтеры, митинг, Киев (2014) | Фото: ukrafoto.com

Под офисом Зеленского протестуют шахтеры

Под офисом украинского президента проходят две акции протеста. В одной участвуют шахтеры, которых отправили в бесплатные отпуска и не отдали заработанное за прошлые месяцы, во второй - обманутые покупатели, которые вложились в недвижимость через банк "Аркада", но так и не получили оплаченное жилье.

Организатор митинга шахтеров Зигмунд Березницкий сообщил, что с 1 апреля все пять шахт города Доброполье остановлены из-за того, что вместо угля "Центрэнерго" через подставные фирмы начала закупать газ и мазут в России. И шахтеры уже неделю протестуют в центре Киева, но президент их игнорирует. К ним должны присоединиться шахтеры из других городов с захваченной Украиной территории Донбасса.

К шахтерам присоединились вкладчики банка "Аркада", которые требуют, чтобы застройщик продолжил строить жилье, за которое они заплатили.

Горняки объявили бессрочную акцию протеста 30 июня. Через день произошли стычки с полицией, которая забрала установленные палатки. Еще 30 июня замглавы офиса Зеленского Юлия Ковалева заявила, что заработанное вот-вот отдадут. Шахтеры заявляют, что будут митинговать до принятия конкретных решений со стороны киевских властей.

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Под офисом Зеленского протестуют шахтеры

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Теги: Украина, шахтеры, митинг



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