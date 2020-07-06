11 Октября 2020
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Общество Приволжский ФО Пермский край
Пермь, аэропорт, Большое Савино (2018) | Фото: http://aviaperm.ru/

Работы по реконструкции перрона и рулежных дорожек в пермском аэропорту возобновлены

Работы по реконструкции перрона и рулежных дорожек международного аэропорта "Пермь" возобновлены и будут завершены до сентября. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе краевого правительства.

В настоящий момент работы ведутся в соответствии с графиком, на территории воздушной гавани ежедневно трудятся до 75 человек. По словам технического директора аэропорта Дмитрия Будрина, необходимо как можно скорее закончить первый этап реконструкции, который включает в себя обустройство перрона, рулежной дорожки С и устройство телетрапов. Последние позволят прилетающим в Пермь пассажирам переходить из самолета в здание аэропорта, минуя улицу.

Первый этап реконструкции подрядчик должен завершить до августа.

Напомним, контракт с предыдущим субподрядчиком был расторгнут из-за того, что он не выдерживал сроки. Новый субподрядчик​ СУ-9​ работает в графике, а в ближайшее время планирует даже перейти на круглосуточный режим. Это позволит ему еще ускориться и​, возможно, завершить работы с опережением сроков.

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Работы по реконструкции перрона и рулежных дорожек в пермском аэропорту возобновлены

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Теги: реконструкция, аэропорт, пермь, большое савино, рулежные дорожки



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Развитие сюжета:

Ранее 01.10.2020 04:14 Мск В аэропорту Перми завершаются работы по первому этапу реконструкции

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