Работы по реконструкции перрона и рулежных дорожек в пермском аэропорту возобновлены

Работы по реконструкции перрона и рулежных дорожек международного аэропорта "Пермь" возобновлены и будут завершены до сентября. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе краевого правительства.

В настоящий момент работы ведутся в соответствии с графиком, на территории воздушной гавани ежедневно трудятся до 75 человек. По словам технического директора аэропорта Дмитрия Будрина, необходимо как можно скорее закончить первый этап реконструкции, который включает в себя обустройство перрона, рулежной дорожки С и устройство телетрапов. Последние позволят прилетающим в Пермь пассажирам переходить из самолета в здание аэропорта, минуя улицу.

Первый этап реконструкции подрядчик должен завершить до августа.

Напомним, контракт с предыдущим субподрядчиком был расторгнут из-за того, что он не выдерживал сроки. Новый субподрядчик​ СУ-9​ работает в графике, а в ближайшее время планирует даже перейти на круглосуточный режим. Это позволит ему еще ускориться и​, возможно, завершить работы с опережением сроков.