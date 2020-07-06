Работы по реконструкции перрона и рулежных дорожек в пермском аэропорту возобновлены
Работы по реконструкции перрона и рулежных дорожек международного аэропорта "Пермь" возобновлены и будут завершены до сентября. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе краевого правительства.
В настоящий момент работы ведутся в соответствии с графиком, на территории воздушной гавани ежедневно трудятся до 75 человек. По словам технического директора аэропорта Дмитрия Будрина, необходимо как можно скорее закончить первый этап реконструкции, который включает в себя обустройство перрона, рулежной дорожки С и устройство телетрапов. Последние позволят прилетающим в Пермь пассажирам переходить из самолета в здание аэропорта, минуя улицу.
Первый этап реконструкции подрядчик должен завершить до августа.
Напомним, контракт с предыдущим субподрядчиком был расторгнут из-за того, что он не выдерживал сроки. Новый субподрядчик СУ-9 работает в графике, а в ближайшее время планирует даже перейти на круглосуточный режим. Это позволит ему еще ускориться и, возможно, завершить работы с опережением сроков.