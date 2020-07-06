Посол США в России: компании из Техаса готовы работать на Урале

На площадке Уральской торгово-промышленной палаты по инициативе посольства США и Американо-Российской палаты в Хьюстоне состоялся деловой видеомост "Урал – Техас".

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, в его работе приняли участие посол России в США Анатолий Антонов, посол США в России Джон Салливан, первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов, президент УТПП Андрей Беседин, а также представители власти, деловых кругов, вузов Уральского федерального округа и американского штата.

В рамках видеоконференции прошла презентация промышленного потенциала регионов, инвестиционных интересов, обсуждение перспективных направлений сотрудничества предприятий, высших учебных заведений и взаимодействия муниципалитетов. Речь также шла о негативном влиянии на деловое и гуманитарное партнерство санкционной политики и ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции.

На переговорах стороны отмечали большие возможности межрегионального экономического и гуманитарного диалога. По словам Анатолия Антонова, потенциал, который сегодня имеется у такого формата сотрудничества, трудно переоценить.

"Считаю, что межрегиональное взаимодействие – это серьезное подспорье для всего комплекса двусторонних связей. Если что-то не получается на межгосударственном уровне, то созидательную основу следует создавать между нашими федеральными единицами... Уверен, что Уралу в этом плане есть, что предложить иностранным партнерам", - отметил посол.

По информации участников, сегодня более одной тысячи компаний США, в том числе флагманы американской промышленности, успешно работают в России. Некоторые из них запустили производственные линии именно на Урале, в Свердловской области. По мнению Джона Салливана, эти примеры могут стать образцом для других производителей.

"Боинг" демонстрирует, каким может быть наше сотрудничество. Эти существующие контакты позволят нам двигаться дальше. Компании из Техаса готовы работать в России и, в частности, на Урале", - заявил американский дипломат.

Практическим шагом к налаживанию диалога, по мнению сторон, станут организация виртуального диалога компаний, а после снятия ограничений, связанных с пандемией – обмен деловыми миссиями. В частности, Алексей Орлов пригласил делегацию из Техаса принять участие в работе международной промышленной выставки "Иннопром-2021".