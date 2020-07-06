11 Октября 2020
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Джон Салливан (2018) | Фото: U.S. Department of State

Посол США в России: компании из Техаса готовы работать на Урале

На площадке Уральской торгово-промышленной палаты по инициативе посольства США и Американо-Российской палаты в Хьюстоне состоялся деловой видеомост "Урал – Техас".

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, в его работе приняли участие посол России в США Анатолий Антонов, посол США в России Джон Салливан, первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов, президент УТПП Андрей Беседин, а также представители власти, деловых кругов, вузов Уральского федерального округа и американского штата.

В рамках видеоконференции прошла презентация промышленного потенциала регионов, инвестиционных интересов, обсуждение перспективных направлений сотрудничества предприятий, высших учебных заведений и взаимодействия муниципалитетов. Речь также шла о негативном влиянии на деловое и гуманитарное партнерство санкционной политики и ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции.

На переговорах стороны отмечали большие возможности межрегионального экономического и гуманитарного диалога. По словам Анатолия Антонова, потенциал, который сегодня имеется у такого формата сотрудничества, трудно переоценить.

Заместитель министра обороны РФ Анатолий Антонов(2014)|Фото:Накануне.RU

"Считаю, что межрегиональное взаимодействие – это серьезное подспорье для всего комплекса двусторонних связей. Если что-то не получается на межгосударственном уровне, то созидательную основу следует создавать между нашими федеральными единицами... Уверен, что Уралу в этом плане есть, что предложить иностранным партнерам", - отметил посол.

По информации участников, сегодня более одной тысячи компаний США, в том числе флагманы американской промышленности, успешно работают в России. Некоторые из них запустили производственные линии именно на Урале, в Свердловской области. По мнению Джона Салливана, эти примеры могут стать образцом для других производителей.

Boeing-747(2012)|Фото:Накануне.RU

"Боинг" демонстрирует, каким может быть наше сотрудничество. Эти существующие контакты позволят нам двигаться дальше. Компании из Техаса готовы работать в России и, в частности, на Урале", - заявил американский дипломат.

Практическим шагом к налаживанию диалога, по мнению сторон, станут организация виртуального диалога компаний, а после снятия ограничений, связанных с пандемией – обмен деловыми миссиями. В частности, Алексей Орлов пригласил делегацию из Техаса принять участие в работе международной промышленной выставки "Иннопром-2021".

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Посол США в России: компании из Техаса готовы работать на Урале

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Теги: Россия, США, Техас, Урал, посол



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