В Челябинске уволен директор "Общественного городского транспорта"

В Челябинске директора ООО "Общественный городской транспорт" Дмитрий Холод отправлен в отставку.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии, сегодня у него последний рабочий день. Трудовой договор с ним расторгнут по инициативе работодателя.

Завтра коллективу представят нового руководителя. Им стал Валерий Кочетков, который последние годы работал руководителем организаций, занимающихся перевозками.

Напомним, Дмитрий Холод был назначен директором ООО "Общественный городской транспорт" в апреле 2017 года.

Добавим, что в июне по решению работодателя был расторгнут договор с директором ООО "Челябинский городской электрический транспорт" Александром Павлюченко.



