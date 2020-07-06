11 Октября 2020
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крым россия карта (2015) | Фото:

Глава МИД Украины заявил, что за крымчан бороться не имеет смысла - только за территорию

Украине не нужно бороться за население Крыма - только за территорию российского полуострова. Об этом заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.
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Он сослался на то, что крымчане живут в российском информационном пространстве, а украинских источников пропаганды в Крыму нет, поэтому Киев не может влиять на крымчан.

"Мы должны прежде всего бороться за территорию. Крым имел все шансы быть и развиваться как яркий международный курорт", - сказал чиновник, который "забыл" упомянуть, каким был Крым в составе Украины.

Вчера президент Владимир Зеленский заявил, что он "никогда не простит" тех, кто отнял Крым, и тех, "кто не позволил украинским морякам помешать этому". Вторая часть является камнем в огород предыдущих властей, а первая - косвенно в адрес всех крымчан, проголосовавших за возвращение в состав России.

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Глава МИД Украины заявил, что за крымчан бороться не имеет смысла - только за территорию

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Теги: Украина, Крым



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