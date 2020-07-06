Песков - о конфликте в "Ведомостях": Кремль не имеет права вмешиваться

В Кремле прокомментировали конфликт в издании "Ведомости". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти не имеют права и намерения вмешиваться в дела журналистских коллективов и собственников СМИ.

По словам Пескова, все зависит от кодекса каждого издания, передает РИА Новости.

Представитель Кремля пожелал журналистскому коллективу и собственникам "Ведомостей" прийти к взаимоустраивающему решению таким образом, чтобы газета продолжала функционировать на высоком профессиональном уровне.

Как сообщалось, журналисты газеты и сайта "Ведомости" готовы объявить забастовку, если новый владелец не пойдет на их условия. Требования выдвинул профсоюз издания, в которвй вошло больше половины сотрудников.

Конфликт начался с назначения главным редактором Андрея Шмарова, его политика не устраивает редакцию. После смены собственника издания из газеты уволилось несколько ведущих сотрудников, в том числе и гендиректор.